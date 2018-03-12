Эксперты: проекты платформы "Россия - страна возможностей" помогают молодежи реализоваться

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Платформа "Россия - страна возможностей" дает школьникам и студентам шанс на получение знаний в лучших российских вузах, найти желаемую работу, реализовать свою идею и получить грант на свой бизнес. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Инструменты самореализации

Платформа "Россия - страна возможностей" рассчитана на молодых и талантливых граждан страны. Платформу запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года по инициативе президента России Владимира Путина. С 13 по 16 марта в Москве пройдет первый одноименный форум, на котором соберутся около 6 тыс. участников.

"Эта инициатива появилась по поручению президента России, чтобы объединить те проекты, которые создают новую систему социальных лифтов в нашей стране. Чтобы люди разных категорий, в том числе школьники, студенты и действующие профессионалы в разных сферах могли в открытом и честном формате реализовывать свои идеи", - рассказал ТАСС руководитель проекта "Управляй!" Вячеслав Шоптенко.

Платформа объединяет 13 самостоятельных проектов. Условно их можно разделить на несколько групп: для школьников и студентов это конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я - профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов создали конкурсы "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для современных управленцев - конкурс "Лидеры России", а для проектов социальной направленности - "Хочу делать добро", "Благодарю".

Проекты для школьников

Конкурс "РДШ (Российское движение школьников) - территория самоуправления" нацелен на активистов и лидеров школьного самоуправления со всей страны. В нем могут принять участие ученики 7-11 классов.

"Конкурс был запущен 5 октября прошлого года. Лидеры детского самоуправления в школах готовили проекты. Например, одни построили детскую площадку в школе, другие помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас авторы 100 лучших проектов находятся в "Орленке". Цель этого проекта - заявить о себе на всероссийском уровне", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы проекта "РДШ - территория самоуправления" Марина Решетникова.

По ее словам, 10 победителей конкурса получат по 400 тыс. рублей на оснащение помещения для актива органов детского самоуправления и путевку во Всероссийский детский центр "Орленок".

Еще один проект для школьников старших классов "Мой первый бизнес", который дает возможность запустить собственный бизнес, стартовал в прошлом году. В нем приняло участие 408 тыс. человек. Две тысячи финалистов основного этапа конкурса получили персональные сертификаты на участие в 32 образовательных бизнес-лагерях, 12 тыс. школьников получили дополнительные призы, а сто лучших участников - гранты на очное обучение по программам бакалавриата на факультете бизнеса "Капитаны" Российского экономического факультета имени Г. В. Плеханова.

И для студентов

Национальная олимпиада для студентов "Я - профессионал" рассчитана в основном на студентов старших курсов и проходит по 27 профессиональным направлениям.

"Участвовать в проекте может любой желающий - и школьник, чтобы проверить свои силы, и те, кто закончил вуз, но желает продолжить образование. Но основная целевая аудитория - это студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, которые хотят развиваться как исследователи и хотят либо идти в магистратуру и аспирантуру, либо начать карьеру. Тогда они пользуются правом пройти стажировки в крупных компаниях", - рассказала ТАСС руководитель отдела медиапродвижения Олимпиады Наталья Губарева.

По ее словам, около 1,2 тыс. участников заключительного этапа посетят зимние школы ведущих университетов, научных центров и компаний-лидеров отраслей. Победители и призеры получают возможность поступления в магистратуру и аспирантуру российских вузов по профилю олимпиады с максимальным баллом. Более 50 человек получат денежные премии, из которых бакалаврам - по 200 тыс. рублей, магистрам - по 300 тыс. рублей.

Губарева также сообщила, что в следующем году будет 40 направлений олимпиады, через год - 60. "Таким образом планируется охватить практически все направления подготовки Олимпиады", - добавила она.

Проект "Управляй" рассчитан на молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил руководитель проекта Вячеслав Шоптенко. Подать заявку на участие в конкурсе может команда, состоящая из трех-пяти человек. В этом году заявку на участие в конкурсе подали 16,5 тыс. студентов, в финал прошли 160 человек, сообщил он. Десять победителей получат грант на обучение в магистратуре любого вуза нашей страны, у финалистов будет возможность стажироваться и получить работу у лучших российских работодателей, добавил Шоптенко.

Проект "Профстажировки" рассчитан на студентов старших курсов, выпускников и работодателей, рассказал ТАСС руководитель проекта Илья Семин. "Цель проекта - помогать молодым выпускникам находить предприятия для прохождения практики и стажировки, обеспечивая эффективный старт карьеры. Проект рассчитан на две целевые аудитории - на студентов, выпускников и на компании, которые испытывают дефицит кадров и хотят привлекать молодежь, доучивая под свои узкие специализации и под те задачи, которые стоят перед предприятием", - сообщил Семин.

Проекты для молодежи и управленцев

Для участия в проекте "Лидеры России" подали почти 200 тыс. заявок, из них 300 попали в финал, который проходил в феврале в Сочи. В результате определили 103 победителя. Финалисты получили по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения, а победители получили также в качестве персональных наставников лучших управленцев страны. Из числа победителей отберут участников специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, рассказал ТАСС руководитель этого проекта Алексей Комиссаров.

По его словам, чтобы стать участником конкурса, достаточно иметь российское гражданство, возраст не старше 50 лет, иметь опыт руководства не менее пяти лет, а для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. "Проект рассчитан на поиск эффективных и талантливых управленцев. Проект будет продолжаться, будет ежегодным, уже осенью будет объявлен новый набор", - отметил он.

Для молодых профессионалов в стране проводится более 250 региональных чемпионатов "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и пять финалов. В чемпионате принимают участие 40 тыс. конкурсантов в возрасте от 14 до 28 лет.

Еще один чемпионат по профессиональному мастерству - "Абилимпикс" - проводится для людей с инвалидностью. В прошлом году чемпионат проводили в 75 субъектах РФ, в нем приняли участие более 900 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья.

Проект "Мастера Сибири" - это онлайн-платформа для агрегации проектов молодых креативных предпринимателей из Сибири, цель которого - довести информацию до потенциальных инвесторов и потребителей.

Грантовый конкурс молодежных инициатив создали для поддержки творческой молодежи, студенческих инициатив, здорового образа жизни и спорта. Участниками этого проекта могут стать молодежные и студенческие объединения и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Конкурс проходит с 2012 года в 85 субъектах РФ. Общая сумма грантовых средств, выделенных на поддержку молодежных проектов за весь период проведения конкурса, составила 1,4 млрд рублей. В 2017 году сумма грантов составила 250 млн рублей. А в 2018 году на поддержку молодежных проектов выделено 2,5 млрд рублей.

Поддержка социальных проектов

Еще один конкурс - "Хочу делать добро" - направлен на улучшение социальной среды и развитие волонтерства в России. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от восьми до 13 лет, подростки от 14 до 16 лет, студенты и молодежь. Триста отмеченных жюри проектов получают по 50 тыс. рублей, а 200 лучших проектов - по 150 тыс. рублей.

Благотворительный проект "Мечтай со мной", который был создан Тимуром Сафиным из Казани, помогает исполнять мечты детей c неизлечимыми или опасными для жизни заболеваниями. Участники проекта находят средства и ресурсы, чтобы организовывать события с участием самих детей. Например, передвигающаяся в инвалидном кресле девочка Надя смогла полетать за штурвалом самолета, а 11-летний Джейхун на один день стал мэром Казани.

За три года им удалось исполнить желания 20 детей, рассказали ТАСС в оргкомитете платформы "Россия - страна возможностей".

Проект "Благодарю" - это всероссийская акция признательности. Участники акции публикуют в социальных сетях свои истории благодарности с хэштегом #благодарю! Также можно прийти в отделение Почты России, выбрать специальную открытку акции, написать слова благодарности и отправить его по почте. У акции нет победителей, потому что главная ее ценность - пополнение эмоционального капитала страны.