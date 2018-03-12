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Путин поздравил Службу коменданта Московского Кремля ФСО со 100-летним юбилеем

Общество
12 марта, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Президент России отметил "профессиональную компетентность" и "верность долгу" личного состава и ветеранов ФСО

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Службы коменданта Московского Кремля ФСО со 100-летним юбилеем, отметив приверженность традициям в работе. Текст поздравительной телеграммы размещен в понедельник на официальном сайте Кремля.

"За прошедшее время сотрудники одного из старейших подразделений Федеральной службы охраны России вписали немало ярких, незабываемых страниц в историю Отечества, при выполнении поставленных задач неизменно демонстрировали профессиональную компетентность, глубокое понимание особой значимости своей службы", - говорится в поздравлении.

Президент отметил "беспримерную отвагу и героизм", проявленные личным составом комендатуры в годы Великой Отечественной войны.

"Важно, что нынешний коллектив Службы коменданта Московского Кремля столь же ответственно подходит к своим обязанностям, надежно обеспечивает безопасность руководства страны и нашей национальной святыни - Московского Кремля, хранит верность долгу и лучшим традициям ветеранов, честно служит России", - подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал личному составу и ветеранам Службы коменданта здоровья, успехов и всего самого доброго.

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