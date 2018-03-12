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Проблемы с вывозом мусора в Волоколамском районе возникли из-за санитарного дня

Общество
12 марта, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

День решили сделать санитарным, в частности, из-за встречи местных жителей с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Проблемы с вывозом мусора с площадок в Волоколамском районе Подмосковья возникли из-за санитарного дня, который был объявлен в субботу в связи со встречей населения с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак у въезда на местный полигон "Ядрово". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации района.

"В праздничные дни количество мусора всегда значительно увеличивается, прошедшие выходные не стали исключением, накопилось много мусора. Также у полигона ТБО "Ядрово" 10 марта состоялась встреча населения с кандидатом в президенты, поэтому было принято решение этот день сделать санитарным для того, чтобы мусоровозы не мешали встрече", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя главы Волоколамского района по вопросам ЖКХ Игоря Виноградского.

Он добавил, что ситуация с вывозом мусора с площадок Волоколамского района в ближайшие дни стабилизируется.

Ранее в понедельник жители Волоколамского района начали распространять в социальных сетях фотографии заваленных мусором контейнерных площадок у многоквартирных домов.

10 марта у ворот на "Ядрово" прошла встреча населения с Собчак. Кандидат и другие выступающие обращались с импровизированной сцены из кузова грузовика, въезд на полигон был перекрыт толпой. По данным полиции, которая обеспечивала охрану порядка на мероприятии, на встречу пришли около 1 тыс. человек. Ворота свалки были закрыты, за ними дежурили сотрудники ОМОН.

Ранее сообщалось, что 3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль. Сейчас отработанная часть свалки засыпается инертными грунтами, которые позволят сократить выбросы неприятно пахнущего газа и ограничить контакт разлагающихся отходов с окружающей средой.

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