Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным

Врио директора ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Александр Романенко, президент России Владимир Путин и заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Людмила Беспалова © Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением фермера о том, что мороженое производства Кореновского молочного комбината является одним из самых вкусных.

Речь о мороженом зашла во время посещения главой государства ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко". Там Путин пообщался с фермерами и работниками предприятия.

Один из фермеров рассказал президенту о том, что он занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату. "Там лучшее мороженое в России производится", - уточнил другой участник беседы.

"Здесь я с вами согласен", - отреагировал Путин. "Самое вкусное [мороженое]!" - уточнил он.

Во время посещения авиасалона "МАКС" в Жуковском в 2017 году мороженое именно этого кубанского комбината попробовал президент. Тогда же он порекомендовал его журналистам.