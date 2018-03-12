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Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным

Общество
12 марта, 17:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

Глава государства высоко оценил продукцию Кореновского молочного комбината

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Врио директора ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Александр Романенко, президент России Владимир Путин и заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Людмила Беспалова

Врио директора ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Александр Романенко, президент России Владимир Путин и заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко" Людмила Беспалова

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением фермера о том, что мороженое производства Кореновского молочного комбината является одним из самых вкусных.

Речь о мороженом зашла во время посещения главой государства ФГБНУ "Национальный центр зерна им. Лукьяненко". Там Путин пообщался с фермерами и работниками предприятия.

Один из фермеров рассказал президенту о том, что он занимается производством молока, которое поставляет Кореновскому молочному комбинату. "Там лучшее мороженое в России производится", - уточнил другой участник беседы.

"Здесь я с вами согласен", - отреагировал Путин. "Самое вкусное [мороженое]!" - уточнил он.

Во время посещения авиасалона "МАКС" в Жуковском в 2017 году мороженое именно этого кубанского комбината попробовал президент. Тогда же он порекомендовал его журналистам.

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