Власти Петербурга не согласились с решением о незаконности передачи Сампсониевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга не согласен с решением управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу о незаконности передачи в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви Сампсониевского собора, сказала ТАСС в понедельник пресс-секретарь комитета Оксана Шульга.

Ранее комиссия УФАС по Петербургу признала нарушение со стороны комитета при передаче РПЦ Сампсониевского собора, но не стала выдавать предупреждение, поскольку нарушение на данный момент устранено. Так, по данным заявителя по делу, городской комитет имущественных отношений заключил договор о передаче не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с приходом Сампсониевского собора, то есть с другим юридическим лицом.

"Мы не согласны с заключением комиссии, дождемся мотивировочной части и примем окончательное решение о его оспаривании", - сказала Шульга, пояснив, что, по мнению представителей комитета, нарушения закона "О защите конкуренции" при передаче Сампсониевского собора не может быть, так как "передача религиозным организациям имущества религиозного назначения не регулируется антимонопольным законодательством".

Кроме того, в комитете отметили, что федеральное законодательство, в соответствии с которым осуществлялась передача собора и музейных ценностей, нарушено не было. "Вместе с тем не был соблюден сам порядок передачи, предусмотренный распоряжением комитета, в связи с некорректными формулировками в распоряжении. Но сейчас мы внесли соответствующие изменения в распоряжение, поэтому вопрос урегулирован", - сказала собеседница агентства.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, выступивший заявителем по данному делу, отметил в беседе с ТАСС, что он согласен с решением комиссии, однако не согласен с отсутствием предписания. "Нам не кажется, что задним числом все можно поправить, но фиксация того, что передача прошла с нарушениями, очень важна. Таким образом, мы иллюстрируем, что "музейное дело соборов", мягко говоря, базируется на очень зыбкой правовой основе", - сказал он.

История вопроса

Передача собора проходила под пристальным вниманием городских градозащитников и депутатов. После перехода объекта церкви депутат городского парламента Борис Вишневский обратился в профильный комитет с просьбой провести проверку состояния иконостаса из липового дерева и 68 икон в Сампсониевском соборе. Результаты проверки выявили на иконах центрального иконостаса мелкие сколы, царапины и подтеки.

При этом в петербургской митрополии ранее сообщили ТАСС, что следят за состоянием икон собора, а представитель музея вместе с настоятелем собора дважды в неделю осуществляет осмотр живописи и составляет об этом соответствующие акты.

Сампсониевский собор входил в комплекс Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" с 1984 года и в феврале 2017 года был передан в безвозмездное пользование РПЦ. Новый владелец обязался совместно с комплексом музея- памятника следить за сохранностью 141 предмета Музейного фонда РФ.

Собор - первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Он был основан Петром I в 1710 году в честь победы под Полтавой, одержанной в день памяти святого Сампсония Странноприимца.