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Мединский: Табаков был кумиром поколений

Общество
12 марта, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Масштаб его таланта лишь предстоит осознать, отметил министр

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Актер Олег Табаков, ушедший из жизни в возрасте 82 лет, дарил зрителям яркие эмоции и отличался высокими принципами.

Такое мнение высказал в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Гениальный актер, выдающийся режиссер и педагог, он был кумиром нескольких поколений, творцом по призванию, личностью подлинно высоких принципов и убеждений. Выходя на сцену или появляясь в кадре, Олег Павлович приносил с собой особую атмосферу, дарил зрителям неподдельные эмоции, покорял их своей харизмой и обаянием", - говорится тексте соболезнования, поступившем в ТАСС.

По мнению Мединского, вместе с Табаковым ушла целая эпоха в истории отечественного театра и кино.

"Олег Павлович останется в нашей памяти светлым и искренним человеком, мудрым и отзывчивым наставником, всегда готовым прийти на помощь, поддержать. Он оставил нам бесценное наследие, признанное классикой еще при жизни мастера. Уверен, истинный масштаб таланта Олега Табакова нам лишь предстоит осознать", - отметил глава Минкультуры.

Прощание с Табаковым пройдет в четверг, 15 марта, в МХТ им. Чехова, который он возглавлял. В тот же день на Новодевичьем кладбище пройдут похороны.

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