Одаренных детей из регионов Северо-Запада поддержат в региональном центре Петербурга

САКНТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки, созданный в Санкт-Петербурге, начнет работать с детьми и педагогами со всего Северо-Запада. Об этом сообщила в понедельник руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева по итогам первого заседания попечительского совета данного центра, которое состоялось в Академии талантов на Каменном острове.

"Программы, которые разрабатывает Академия талантов по модели образовательного центра "Сириус", связаны с индивидуальным сопровождением детей с выдающимися достижениями. Эта модель интенсивного очно-заочного сопровождения детей показала свою эффективность, по сути, у нас сегодня складывается сеть сильных региональных центров, где эти дети получают дальнейшую подготовку. Санкт-петербургский центр, конечно, будет выполнять по факту функции федерального центра для всего федерального округа", - сказала Шмелева.

Она отметила особенность петербургской модели распределенного образования, которая основывается на вовлечении детей в широкую сеть дополнительного образования, которым охвачено почти 90% петербургских школьников. По словам Шмелевой, таким образом создается взаимодействие не только на уровне студентов, но выстраивается горизонтальная связь со школьниками и вузами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что новая политика городского образования основана на индивидуальном подходе к развитию каждого ребенка и развития распределительной модели, которая охватит лучшие школы, лицеи, центры дополнительного образования и дома творчества юных. Кроме того, в городе создаются учреждения образования нового типа: технопарки на базе учебных заведений, подразделение Академии талантов в бывшей резиденции К-1 президента РФ на Березовой Аллее для поддержки в гуманитарном образовании, Академия цифровых технологий, инженерно-технологическая школа № 777. В планах на ближайшие три года создание Дворца науки и техники с интерактивным музеем и системой профориентации по научно- техническому направлению.

Разные подходы к развитию талантов

Свои методы работы по выявлению и поддержке талантливых детей представили члены попечительского совета. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев рассказал о сотрудничестве с центром "Сириус" и участии преподавателей вуза в их проектах. Ректор отметил, что кроме онлайн-курсов для детей и преподавателей, вуз предоставляет свое оборудование в научном парке почти 40 городским школам. В двух специализированных центрах школьники реализуют свои научные разработки и проекты.

Кроме того, СПбГУ организует олимпиады по 18 предметам, используя междисциплинарный поход. А в настоящее время готовится открыть новые программы для спортсменов.

Междисциплинарные исследования и новые обучающие программы развивают и в Президентском физико-математическом лицее № 239, где со следующего учебного года в школьный курс готовятся ввести дополненную виртуальную реальность и технико-внедренческую зону с участием наставников из крупных промышленных предприятий. Директор лицея Максим Пратусевич утверждает, что детей необходимо развивать одновременно по разным направлениям, потому что любое знание идет на пользу.

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина подчеркнула важность развития массового образования и массовых видов спорта, внутри которых специалисты смогут рассмотреть своих "звездочек". Она отметила, что сейчас в городе стало значительно больше ледовых катков, спортивных центров, бассейнов, но для привлечения талантливых детей необходимо создавать жилье. По ее словам, Академия фигурного катания сейчас ведет переговоры о создании общежития гостиничного типа для размещения талантливых спортсменов.

Художественный руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин призвал более интенсивно работать с яркими талантами, которые проходят отборы и конкурсы.

Ректор Российского государственного педагогического университета им. Герцена Сергей Богданов посетовал, что в настоящее время мало занимаются выявлением педагогически одаренных детей, которые потом смогут вырастить талантливых школьников. Он предложил проводить комплексную диагностику детей, развивать способности детей с ограничениями по здоровью и выстраивать взаимодействие с семьями детей, вовлекая их в систему образования и консультирования.

Таланты рядом с нами

Заседание попечительского совета проходило в рамках первого петербургского фестиваля науки, искусства и спорта "Таланты России", в котором по словам Полтавченко, принимают участие около 2 тыс. школьников и студентов. Одновременно на нескольких образовательных площадках - академиях, музеях, вузах, лицеях и центрах дополнительного образования - проходили экскурсии, мастер классы, лекции и встречи с интересными людьми.

В Михайловском дворце проходила междисциплинарная экскурсия "Математика в Русском музее", экскурсия по Академии фигурного катания на коньках и выступления известных фигуристов, космический квест по планетарию и центру связи с космическими аппаратами, лекция о человеке в цифровую эпоху заведующей кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ, заведующей Лабораторией когнитивных исследований Татьяны Черниговской.

А буквально за стенкой от попечителей участники фестиваля совместно с мастерами Академии талантов знакомились с азами работы на радио, и современными цифровыми технологиями в музыке, создавали собственные аудиорекламы и принимали участие в записи и обработке вокальных партий в студии.

До 15 марта в программе фестиваля значатся более 30 мероприятий с участием ученых, деятелей искусств, руководителей промышленных предприятий. Здесь и мастер-класс по керамике, и работа на 3D-принтере, биологический бой, воркшоп по созданию цифрового двойника, конкурс на лучший вопрос об Олимпийских играх и фотосессия с олимпийскими чемпионами.