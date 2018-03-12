Международные организации усовершенствуют доступ к обезболивающим в паллиативной медицине

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерены способствовать справедливому доступу к обезболивающим лекарственным средствам в паллиативной медицине. Об этом сообщили в понедельник в венском отделении ООН в рамках 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС).

Организации намерены оказывать поддержку государствам ООН в сфере общественного здравоохранения и социального обеспечения. Приоритетными направлениями для реализации задуманных планов будут служить "совершенствование справедливого доступа к контролируемым обезболивающим лекарственным средствам и паллиативной помощи, эффективное противостояние немедицинскому употреблению наркотиков, борьба с опиоидным кризисом, вызовами из-за распространения новых психоактивных веществ для контроля над наркотиками и медицинскими услугами".

Эти приоритетные направления, среди прочего, должны служить реализации рекомендаций специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков 2016 года. УНП ООН, МККН и ВОЗ приняли совместное заявление, в котором договорились добиться сбалансированного и всеобъемлющего международного сотрудничества в деле борьбы с наркотиками, чтобы в конечном итоге суметь достичь Целей устойчивого развития 2030, утвержденных на саммите в штаб-квартире ООН в 2015 году.

Ведомства также будут активно поддерживать страны мира в сфере здравоохранения и социального обеспечения как основных элементов противодействия мировой проблеме наркотиков. Организации хотят активизировать механизмы обмена информацией, раннего предупреждения распространения вредных психоактивных веществ и их прекурсоров. Также предполагается улучшить доступ к контролируемым лекарственным средствам, используемым в паллиативной медицине и предотвратить их злоупотребление, отметили в пресс-службе отделения всемирной организации.

61-я сессия КНС проходит в венском отделении ООН с 12 по 16 марта с участием делегаций государств ООН, региональных межправительственных и неправительственных организаций, доноров и гражданского общества. Участники обсуждают антинаркотическую деятельность мирового сообщества, рассматривают новые инициативы и проекты в сфере борьбы с наркоманией. Особое внимание уделено борьбе с распространением новых наркотиков и психоактивных веществ, а также подготовке к заседанию министерского уровня в ходе сессии КНС в 2019 году.