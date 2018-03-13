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ВЦИОМ: послание президента Федеральному собранию вызвало высокий интерес у россиян

Общество
13 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Большинство участников опроса назвали задачи, поставленные главой государства, конкретными и реальными

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ, 1 марта

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ, 1 марта

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рекордное число россиян (59%) ознакомились с основными положениями послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Послание президента Федеральному собранию вызвало рекордно высокий интерес: на момент проведения опроса с его основными положениями ознакомились 59% россиян - рост с 43% в 2016 году", - говорится в сообщении.

1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Первая часть была посвящена социально-экономическому развитию страны, вторая - вопросам обороноспособности РФ и международной безопасности. Кроме того, в послании главы государства содержался призыв сесть за стол переговоров и "вместе думать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации".

По данным социологов, выступление Владимира Путина от начала до конца слушал каждый пятый респондент (20%), еще 39% узнали об основных его темах из новостей. В целом речь президента вызвала у россиян положительные эмоции: 60% были воодушевлены посланием, еще почти треть (30%) одобрили высказанные идеи, однако отметили, что они не новы и не получили реального воплощения в прошлом. Отвечая на вопрос о наиболее запомнившихся темах послания, россияне отметили части, посвященные обороноспособности и ВПК (35%), реформе здравоохранения (11%), улучшению благосостояния населения (6%).

Большинство опрошенных (81%) назвали задачи, поставленные главой государства, конкретными и реальными. Вместе с тем лишь треть (34%) респондентов считают, что их можно выполнить в ближайшее время. По оценкам россиян, наиболее приоритетные из озвученных президентом задачи на данный момент - решение проблем в сфере здравоохранения (56%), повышение уровня доходов и борьба с бедностью (46%), развитие образования (35%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6-7 марта 2018 года. Объем выборки 2000 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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