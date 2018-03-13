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Голодец: зарплаты бюджетников не уменьшатся после роста в рамках майских указов

Общество
13 марта, 18:04 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 13, марта. /ТАСС

Вице-премьер правительства РФ отметила, что регионы справились со своей задачей по выполнению указов президента

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КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Зарплаты бюджетников, попавших в майские указы президента 2012 года, уже не станут ниже, несмотря на резкий рост в начале 2018 года, сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

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Ранее на сайте РБК появилась информация о том, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты, у отдельных работников - до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связали это с приближающимися выборами. Позднее глава Минтруда РФ Максим Топилин пояснил журналистам, что резкий рост связан с исполнением майских указов президента РФ по повышению заработных плат некоторых категорий бюджетников.

"Зарплаты точно не уменьшатся. Действительно, в соответствии с майскими указами президента 2012 года, контролировались по 85 субъектам РФ 12 групп бюджетников... Январь - это была та последняя дата, когда все. Кто до этого какие-то показатели не исполнил, должен был их исполнить", - сказала Голодец, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что зарплаты бюджетников после резкого роста в начале года могут стать ниже.

Голодец подчеркнула, что регионы справились со своей задачей. "В Костромской области это безукоризненно. [Область] выполнила указы президента по всем статьям", - сказала она.

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников - 100%.

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