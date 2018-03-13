Мединский: Табаков никогда не говорил о своем преемнике в МХТ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков никогда не говорил о своем возможном преемнике на посту художественного руководителя и директора МХТ имени Чехова. Об этом сообщил во вторник журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Олег Табаков скончался в понедельник после тяжелой болезни. Ему было 82 года. Прощание с актером пройдет 15 марта в МХТ, похороны состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище.

"У нас с Олегом Павловичем были добрые доверительные отношения, мы много общались, могу точно сказать: Табаков никогда не обсуждал возможного преемника, - сказал министр, отвечая на вопросы ТАСС. - Сама мысль о преемнике с его особым складом характера была просто неприемлема".

Мединский добавил, что в последний раз видел Олега Павловича поздней осенью на Совете директоров театров. Министр отметил, что сейчас многие вспоминают Табакова как гениального актера театра и кино. "Но также это был просто выдающийся педагог, замечательный организатор театрального дела, - отметил министр. - Он сумел воспитать уникальную плеяду актеров, он одним из первых перевел артистов на контракты, что по сути позволило ему создать новую труппу в МХТ".

Сейчас обязанности директора МХТ временно исполняет первый заместитель директора Юрий Кравец. Отвечая на вопрос, когда руководство Минкультуры сможет назначить нового худрука в подведомственном ему театре, Мединский отметил: "Думаю, торопиться не стоит".