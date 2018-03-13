В Чечне показатель выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии превысил 50%

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Более 50% онкологических заболеваний в Чечне выявляется на ранней стадии, в том числе за счет создания сети смотровых кабинетов и проекта "Онкопатруль", сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

"Мы сейчас работаем над ранней выявляемостью онкологических заболеваний. Для этого проводятся дни открытых дверей, два раза в месяц в районы выезжает "Онкопатруль". В этом году ожидаем мобильные комплексы с возможностями проведения рентген- и маммологической диагностики, а также гинекологические осмотры, это все облегчит нам работу по выявлению ранних форм заболеваний в отдаленных селах, где наиболее актуальна эта проблема. Около 50% больных сейчас в регионе выявляется на ранней стадии", - отметил глава ведомства.

По его словам, еще некоторое время назад онкологическая служба республики находилась в "плачевном состоянии", не было элементарных смотровых кабинетов и онкологов, а показатель выявляемости был значительно ниже федеральных нормативов.

"На сегодняшний день в республике функционирует онкологический диспансер, где есть все виды помощи, в том числе хирургия, лучевая терапия, химиотерапия, а также вспомогательные методы лечения. Параллельно развиваются сети смотровых кабинетов в районах, и мы ощущаем уже результаты. Вся работа, которая проводится с пациентами, у нас идет в унисон с ведущими учреждениями страны, задающими тон онкологической службе", - рассказал Сулейманов.

Республиканский онкологический диспансер в Чечне проводит более 2 тыс. операций ежегодно. Диспансер включает в себя поликлиническое отделение, дневной стационар, два химиотерапевтических, три хирургических и одно радиологическое отделение. На учете в медицинском учреждении находится свыше 15 тыс. человек. В 2016 году показатель выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии в Чечне составлял 46%, в 2015 - 40%.