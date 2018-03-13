Центр спасения людей в сложных бытовых ситуациях открылся в Курске

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Центр спасения "Наш случай", предназначенный для помощи людям в ситуациях, не относящихся к компетенции экстренных служб, открылся во вторник в Курске, инвестиции в проект составили 5,7 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель проекта Сергей Бобровский.

"Официальное открытие центра состоялось сегодня, такого нет ни в ЦФО, нигде в России. Нам, с одной стороны, тяжело, работая в тесной связке с "Системой-112". Когда вызов не относится к компетенции экстренных служб, диспетчер переадресовывает его к нам", - рассказал Бобровский.

По его словам, реализовать проект помогла поддержка Фонда президентских грантов, сумма поддержки составила более 5,7 млн рублей.

В центре работают пять диспетчеров, которые в круглосуточном режиме принимают звонки, переадресованные "Системой-112", и четыре спасателя, которые выезжают на вызовы. Чаще всего приходят сигналы от врачей скорой помощи о необходимости транспортировки больных, говорит Бобровский.

"Совершенно реальный случай: семейная пара, обоим за 70, хрущевка, пятый этаж, у женщины инсульт. Скорая помощь приезжает вовремя, но счет на минуты. Муж участвовать в транспортировке не может, а скорая помощь - это всего два человека: врач и медсестра, и вынести им невозможно без посторонней помощи", - рассказал руководитель проекта.

По его словам, проект создания центра уже получил отклики по всей стране. "Мы сами его придумали, понимая, что востребованность колоссальная. Из Омска нам пишут, из Иркутска, Нижнего Новгорода, Московской области. И общественные организации спасателей, инвалидов пишут нам с просьбой подсказать, с чего им следует начинать, как наладить такую службу в их регионах", - сказал он.