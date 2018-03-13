Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Жильцы, эвакуированные из жилого дома в Санкт-Петербурге после взрыва, будут временно размещены в здании гимназии, расположенной в том же квартале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Взрыв газа произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного панельного газифицированного жилого дома. После этого начался пожар, который был быстро ликвидирован на площади 10 кв. метров. Произошло обрушение внешних стен четырех квартир, частичное обрушение лестничных маршей. В центре медицины катастроф ранее сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек.

"Организован пункт временного размещения - гимназия № 399, улица Добровольцев, дом 60", - говорится в сообщении МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что из пострадавшего подъезда эвакуированы 82 человека.

Как передает корреспондент ТАСС с места, у дома стоят несколько десятков человек, в том числе с детьми, место оцеплено, работает полиция. На месте пожарные машины и более десятка скорых. Дом поврежден с двух сторон, это центральная часть здания. Дом не обесточен полностью, в других подъездах горит свет.

В Санкт-Петербурге во вторник дождливая погода, температура - около 3 градусов тепла. Петербуржцы в соцсетях предлагают помощь пострадавшим при взрыве - разместить их у себя, оплатить им размещение в хостеле или организовать для них сбор вещей.

Проспект Народного Ополчения находится в Красносельском районе, который является одним из спальных районов Петербурга с плотной жилой застройкой. Дом, в котором произошел взрыв, - панельная многоэтажка серии 600, построенная в 1970-е годы, рядом с ним расположены магазины, гимназия и другие общественные и социальные объекты. Сам дом полностью жилой, никаких торговых предприятий или учреждений в нем не расположено. По данным аварийно-диспетчерской службы ООО "Жилищник", в подъезде 36 квартир.