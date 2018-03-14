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Зарплата школьных учителей в среднем выросла на 1,6 тыс. рублей в 2017 году

Общество
14 марта, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

При этом, по данным Минобрнауки, размер средней заработной платы преподавателей вузов увеличился на 8,7 тыс. рублей

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заработная плата школьных учителей в 2017 году выросла в среднем на 1,6 тыс. рублей. Об этом заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в среду на расширенном заседании коллегии.

"В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1,6 тыс. рублей в общем образовании, на 4,2 тыс. рублей - в дополнительном образовании детей, на 2,4 тыс. рублей - в профессиональном образовании, на 8,7 тыс. рублей - в высшем образовании", - говорится в материалах, продемонстрированных министром в ходе выступления на коллегии.

Васильева также отметила, что, в соответствии с майскими указами, уровень заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании повышается поэтапно.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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