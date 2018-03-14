Мемориальную доску Борису Немцову установят в Москве 16 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска российскому политику Борису Немцову будет установлена в центре Москвы в пятницу, 16 марта. Об этом в среду сообщила телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая выступила с инициативой установки памятного знака.

"Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. <...> Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто", - написала Собчак в своем Instagram.

В выборах, на которых нельзя выиграть имеет смысл участвовать только для того, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе. Поэтому в этой кампании мы столько времени уделяли конкретным людским проблемам, реальным случаям унижения, притеснения, нарушения прав - это, конечно, только малая доля людских бед и проблем, и не все удалось решить, тем важнее мне каждая маленькая победа. Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. Это важный момент - Борис живет в нашей памяти и сердцах, но сам город, его стены, парки, мосты - мы имеем на них не меньшее право, чем власть, чем наши оппоненты, чем равнодушные люди. Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома,хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам - дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал. Выборы закончатся - и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города. Приходите устанавливать памятный знак в пятницу, в пять часов, Малая Ордынка, дом три! Очень ждем всех друзей и соратников Бориса Немцова! Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 14, 2018 в 1:26 PDT

Она поблагодарила жильцов дома, в котором жил Немцов, мэра Москвы Сергея Собянина, который поддержал заявку на установку памятной таблички и других участников сбора подписей.

"Приходите устанавливать памятный знак в пятницу, в пять часов, Малая Ордынка, дом три", - написала Собчак.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. 13 июля прошлого года Московский окружной военный суд приговорил виновных в убийстве политика на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.