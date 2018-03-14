Путин приехал на Крымский мост

КРЫМСКИЙ МОСТ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на строящийся Крымский мост в канун годовщины референдума в Крыму, который положил начало воссоединению полуострова с Россией. Глава государства проверит, как идет сооружение и пообщается со строителями.

Сооружение Крымского моста, который соединит полуостров с остальной территорией России, началось в феврале 2016 года. Мост через Керченский пролив включает две части - автомобильную с четырьмя полосами движения и железнодорожную с двумя колеями путей. Они расположены параллельно и возводятся одновременно. По плану, автомобильная часть должна быть готова в декабре нынешнего года, железнодорожная - через год.

Крымский мост - самый протяженный мост в России и в Европе. Он строится в рекордные сроки для объекта такой сложности. Общая стоимость реализации проекта строительства моста составит 227,922 млрд рублей.

Цифры и факты

Специалисты отмечают, что пропускная способность Крымского моста - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн т грузов в год. Разрешенная скорость для автомобилей и пассажирских поездов будет 90 км/ч, для грузовых поездов - 80 км/ч.

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Мост строят лучшие мостостроители страны по проверенным технологиям. Например, покрытие Крымского моста - это два слоя асфальта толщиной 11 см. Он готовится по специальному рецепту с применением современных добавок и кубовидного щебня узких фракций. Состав асфальтобетона подбирался и испытывался в специализированных лабораториях.

В стройке задействовано более 10 тыс. человек со всей страны. Мост "растет" не от берега к берегу, а из земли или воды - вверх, одновременно по всей длине. У Крымского моста - почти 7 тыс. свай трех типов. На самых трудных участках сваи погружают на глубину до 105 м, это высота 35-этажного здания. У моста - 595 опор.

Перед стройкой всю территорию обследовали саперы и археологи. Сотни взрывоопасных предметов времен ВОВ ликвидированы. Количество археологических находок разных эпох достигло одного миллиона. Из них более 100 тыс. артефактов, имеющих научную ценность, передаются музеям.

На данный момент более чем наполовину выполнены работы по устройству полотна автодороги. Асфальтирование на морских и сухопутных участках ведется с лета 2017 года. Параллельно идет монтаж барьерного ограждения и мачт освещения. Погружены практически все сваи моста - это более 6,5 тыс. штук из почти 7 тыс., готово 498 из 595 опор, собрано более 150 тыс. из 250 тыс. т металлоконструкций пролетных строений.

Одновременно с мостом ведется строительство автодорожной и железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива. Строится более 100 км автомобильных и железных дорог-подходов. Так, автоподход к мосту со стороны Крыма - это четырехполосная дорога протяженностью 8,6 км, она свяжет Крымский мост с трассой "Таврида", которая пройдет через весь полуостров до Севастополя. Железные дороги-подходы к мосту со стороны Краснодарского края и Крыма - это дороги протяженностью 40 и 17,5 км, соответственно. Они будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста, в 2019 году.

Референдум-2014

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией; в голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.