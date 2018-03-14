Голодец: правительство России не обсуждает повышение пенсионного возраста

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство России в данный момент не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, сообщила в среду журналистам в Астрахани вице-премьер Ольга Голодец.

"В правительстве таких тем не обсуждали", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк, согласно прогнозу госкорпорации на 2018-2021 годы, ожидает начала пенсионной реформы с постепенным повышением пенсионного возраста с 2020 года.

"У нас есть прогноз Министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов", - отметила Голодец.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обсуждал возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий. Кроме того, он заявлял о необходимости увеличения средней продолжительности жизни в стране до более 80 лет к 2030 году.