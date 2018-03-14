Аксенов: с вводом Крымского моста турпоток в регион может вырасти до 8-10 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Крым после ввода транспортного перехода через Керченский пролив может увеличиться в сравнении с 2017 годом в 1,5-2 раза - до 8-10 млн отдыхающих в год. Об этом в среду сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Роль этого инфраструктурного объекта [Крымского моста] в экономическом развитии нашей республики трудно переоценить. Его ввод в эксплуатацию резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности нашего региона. Туристический поток может вырасти до 8-10 миллионов человек в год. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в Крым составил 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн.

"Это крупнейший объект федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. А еще это пример реализации масштабного и технически сложного проекта в рекордно сжатые сроки", - отметил глава региона.

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В среду глава государства Владимир Путин, общаясь со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по Крымскому мосту откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг, в свою очередь, доложил, что автомобильную часть строящегося моста могут сдать уже после 9 мая 2018 года. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста планируют на конец 2019 года.

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.