Спецгашение марки проекта "Благодарю" прошло на форуме "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Специальное гашение маркированной карточки акции признательности "Благодарю" провели в среду организаторы и партнеры проекта на форуме "Россия - страна возможностей" в Москве, сообщили в пресс-службе форума.

"Благодарю" - бессрочная некоммерческая акция, цель которой возрождение практики публичной благодарности: передача слов благодарности от человека к человеку. Инструмент этой акции - специальные открытки, которые каждый желающий может найти в отделениях "Почты России" по всей стране", говорится в сообщении.

"До сих пор открытки акции "Благодарю" выпускались без марки, ее нужно было наклеивать. Отличие новой открытки - не только в дизайне, но и в наличии на обратной стороне уже отпечатанной марки", - рассказала организатор проекта, президент "Рыбаков фонда" Елена Ульянова, слова которой приводит пресс-служба.

Открытки со словами благодарности можно отправлять "без конверта любому адресату по всей стране", их можно отправлять даже не зная адреса получателя, добавила Ульянова. "Для этого немаркированную открытку нужно отправить в Центр обработки данных (ЦОД) акции специалисты которого постараются разыскать адресата - для этого нужно указать как можно больше данных о нужном человеке", - поясняется в сообщении.

ЦОД обработал уже более 10 тыс. открыток, а всего участники акции отправили 120 тыс. открыток в России и других странах. "Открытки "Благодарю" дошли не только в самые отдаленные села России, но и на пляж Гоа, в Шри-Ланку, страны Европы. "Также ЦОД готовит отправку на антарктическую станцию, куда транспорт ходит дважды в год, и космонавтам на МКС", - подчеркнули в пресс-службе форума.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит на территории ВДНХ с 13 по 16 марта. За эти дни 6 тыс. 500 участников из 85 регионов страны обсудят на 35 различных площадках вопросы поддержки проектов, входящих в открытую платформу "Россия - страна возможностей". Основная задача платформы - создание системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив.