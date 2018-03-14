Наблюдатели НОМ обработали почти 850 сообщений о нарушении избирательного законодательства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Активисты сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировали около 850 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства во время избирательной кампании на выборах президента РФ. Об этом сообщил в среду ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"На сегодняшний день количество поступивших нам [в НОМ] обращений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании составило 849 сообщений", - сказал Коломойцев, добавив, что "почти в половине случаев проблемы были оперативно решены".

Как отметил Коломойцев, проблемы были решены в 412 случаях, по остальным сообщениям "ведется активная работа".

В свою очередь сопредседатель движения "Россия выбирает" и федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова заметила, что по тем случаям, где нарушения подтвердились, наблюдатели "оформляют жалобы и подают их в региональные избиркомы". "В основном, это случаи незаконной агитации, там, где нарушения подтверждаются, избирательные комиссии принимают меры для их предотвращения", - пояснила она.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.