В Тель-Авиве презентовали учебник русского языка на иврите

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Презентация предназначенного для желающих выучить русский язык израильтян учебника "Влюбиться в русский" состоялась в среду вечером в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве. Книга, написанная на иврите преподающей русский язык выпускницей Университета Тель-Авива Аллой Календаревой, была выпущена в Израиле сетью по продаже книг "Стеймацки".

"Я начала преподавать и не нашла учебника, который мне бы нравился, поэтому я начала собирать материалы, из всего этого и получился учебник, - рассказала журналистам Календарева. - Учебник предоставляет базовый словарный запас - одну тысячу слов, есть грамматика, необходимая и достаточная для того, чтобы построить предложение, работа с произношением".

По ее словам, основная идея состоит в подаче "очищенной информации без примесей" - только необходимых и важных слов, грамматических тем, позволяющих развивать главный навык - умение говорить.

"Учебник "Влюбиться в русский" написан на иврите, он сделан для говорящих на иврите израильтян, которые хотят начать изучать русский язык", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель РКЦ Денис Пархомчук. По его словам, в культурном центре в Тель-Авиве в среду вечером состоялась первая презентация учебного пособия, в дальнейшем книга "Влюбиться в русский" будет представлена и в других городах Израиля. Пархомчук отметил, что в четверг в Университете Тель-Авива пройдет День русского языка и культуры.

Российский культурный центр открылся в Тель-Авиве в октябре 2007 года. Его основной задачей является продвижение русского языка и русской культуры как среди выходцев из стран бывшего СССР, так и среди коренных израильтян.