Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чепиков и Алыпов проведут зарядку "Выбор чемпионов" для жителей Екатеринбурга

Общество
15 марта, 0:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

Ожидается, что в акции поучаствуют около 4 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов проведут в четверг бодрящую разминку для жителей Екатеринбурга в рамках всероссийской акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!". Об этом сообщила ТАСС организатор акции Анна Полежаева.

"Ожидается, что в акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" в Екатеринбурге примет участие около 4 тыс. человек. Зарядку откроет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, в ней также примут участие депутаты Государственной думы РФ Сергей Чепиков и Елена Бондаренко. Все участники акции 18 раз выполнят различные упражнения, после чего выстроятся в форме живого флага в цветах российского триколора, подняв над головой цветные планшетки. В силе общего порыва и единства мы продемонстрируем, насколько важен каждый голос 18 марта, и наш голос будет услышан", - сказала она.

По словам Полежаевой, в акции также поучаствуют российский дзюдоист Денис Лаврентьев, пловец Юрий Прилуков и лыжник Иван Алыпов. "Я ожидаю позитивного настроения от участников, упражнения будут простыми, чтобы люди полноценно и плодотворно провели свой день. Важно, что мы пообщаемся с людьми, расскажем, что спорт - это не страшно или сложно, а что это достаточно интересно", - отметил Алыпов в беседе с ТАСС.

В Екатеринбурге акция начнется в 9 утра (07:00 мск). "Это самое хорошее время для зарядки, чтобы сделать 18 активных упражнений перед рабочим днем. Зарядка будет длиться 20-30 минут, это оптимальное время для того, чтобы организм проснулся и зарядился энергией. Будет и соответствующее музыкальное сопровождение, чтобы никто не заскучал", - рассказал ТАСС Чепиков.

В рамках акции, организованной ФАДН России, до 18 марта - дня выборов президента Российской Федерации - в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний, отжиманий.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Баринов, Игорь Вячеславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
2
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ
5
Министр энергетики США ошеломлен фактом поставки в страну партии СПГ из России
6
Биография Олега Табакова
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама