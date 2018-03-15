Чепиков и Алыпов проведут зарядку "Выбор чемпионов" для жителей Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов проведут в четверг бодрящую разминку для жителей Екатеринбурга в рамках всероссийской акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!". Об этом сообщила ТАСС организатор акции Анна Полежаева.

"Ожидается, что в акции "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!" в Екатеринбурге примет участие около 4 тыс. человек. Зарядку откроет руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, в ней также примут участие депутаты Государственной думы РФ Сергей Чепиков и Елена Бондаренко. Все участники акции 18 раз выполнят различные упражнения, после чего выстроятся в форме живого флага в цветах российского триколора, подняв над головой цветные планшетки. В силе общего порыва и единства мы продемонстрируем, насколько важен каждый голос 18 марта, и наш голос будет услышан", - сказала она.

По словам Полежаевой, в акции также поучаствуют российский дзюдоист Денис Лаврентьев, пловец Юрий Прилуков и лыжник Иван Алыпов. "Я ожидаю позитивного настроения от участников, упражнения будут простыми, чтобы люди полноценно и плодотворно провели свой день. Важно, что мы пообщаемся с людьми, расскажем, что спорт - это не страшно или сложно, а что это достаточно интересно", - отметил Алыпов в беседе с ТАСС.

В Екатеринбурге акция начнется в 9 утра (07:00 мск). "Это самое хорошее время для зарядки, чтобы сделать 18 активных упражнений перед рабочим днем. Зарядка будет длиться 20-30 минут, это оптимальное время для того, чтобы организм проснулся и зарядился энергией. Будет и соответствующее музыкальное сопровождение, чтобы никто не заскучал", - рассказал ТАСС Чепиков.

В рамках акции, организованной ФАДН России, до 18 марта - дня выборов президента Российской Федерации - в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний, отжиманий.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.