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Большегрузным автомобилям запретили въезд во Владивосток из-за снегопада

Общество
15 марта, 3:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Местные власти продолжают уборку снега на улицах города

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ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Власти Владивостока ограничили въезд большегрузного транспорта в город из-за снегопада и опасности гололеда, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"Дороги во Владивостоке свободны для движения, за исключением объездной трассы Седанка - Патрокл, где произошло ДТП, и сейчас там ограничено движение со стороны Русского острова. Также большегрузному транспорту запрещен въезд в город", - рассказали в пресс-службе.

По информации Приморского гидрометцентра, в крае температура воздуха составляет от минус 2 до минус 4 градусов, ветер сильный, до 24 м/с, метель и сильный снег. К вечеру температура понизится до минус 7 градусов.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, параллельно с плановыми работами по вывозу снега с улиц приморской столицы с первыми осадками, начавшимися в 05:00 утра (22:00 мск), спецтехника приступила к обработке дорог противогололедными материалами. В уборке задействованы 95 единиц специализированных машин, штаб по ликвидации последствий снегопада продолжает работу восьмые сутки.

"Жидкими реагентами и пескосолевой смесью обработана основная опорная дорожная сеть, в том числе объездная трасса Седанка - Патрокл. Особое внимание уделено спускам- подъемам и подъездам к медицинским учреждениям. Превентивная обработка дорог позволила избежать налипания снега на проезжую часть улиц и образования гололедицы", - говорится в сообщении.

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