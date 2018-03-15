Проезд по Анадырскому лиману на Чукотке закрыли из-за непогоды

ТАСС, 15 марта. Дорога через Анадырский лиман, соединяющий окружной центр Чукотки с поселком Угольные Копи, закрыта в четверг утром из-за ветра и снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"В Анадыре погода нормальная, но на самом лимане сейчас идет поземка - ветер метет снег, сильно упала видимость. Из-за этого залив сейчас закрыт для всех видов транспорта", - рассказали в пресс-службе.

ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу призывает руководителей управлений, организаций, предприятий и автолюбителей, сохранять бдительность, не допускать выезда на ледовую переправу.

Анадырский лиман является частью Анадырского залива Берингова моря, он делится на два других крупных залива Онемен и Канчаланский лиман. На берегах лимана расположены два крупных населенных пункта Чукотского автономного округа - город Анадырь и поселок Угольные Копи. В последнем добывается уголь, который используется на Анадырской ТЭЦ.