CNN: в документах по делу экс-порноактрисы Клиффорд фигурирует имя юриста компании Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Юрист, работающая на компанию Trump Organization, участвовала в подписании бумаг, направленных на то, чтобы заставить замолчать бывшую порноактрису Стефани Клиффорд, утверждающую, что она вступала в интимную связь с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Ранее юрисконсульт Трампа, являющегося нынешним президентом США, Майкл Коэн признал, что заплатил Клиффорд из личных средств $130 тыс. в обмен на ее молчание. Деньги были переведены в 2016 году - во время предвыборной кампании в США. По словам Коэна, ни Trump Organization, ни избирательный штаб Трампа не участвовали в этой транзакции. Как указывал юрисконсульт, платеж для Клиффорд был законным и никак не был связан с Трампом и его предвыборной кампанией.

Однако CNN заявляет, что ей удалось обнаружить связь между компанией Трампа и попытками замять скандал. Коэн в феврале этого года заручился постановлением арбитражного суда в штате Калифорния, запретившего Клиффорд публично рассказывать свою историю о якобы имевших место интимных отношениях с Трампом. Телекомпания заявляет, что ей удалось получить доступ к документам суда и что на одном из них значится имя Джилл Мартин. Она занимает пост одного из главных юристов Trump Organization, владельцем которой является глава Белого дома, отмечает CNN.

Как считает телеканал, это ставит под сомнение слова Коэна, который заявлял, что он сам пытался урегулировать скандал с Клиффорд, а Trump Organization не имеет к этому отношения. При этом сама Мартин заявила CNN, что участвовала в деле как частное лицо и не представляла интересы организации Трампа. В документах говорится, что юрист действовала от лица компании Essential Consultants, которую, как утверждает Клиффорд, Коэн специально создал для того, чтобы через нее перевести ей $130 тыс.

Первой о выплате Клиффорд указанной суммы в обмен на молчание сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она писала, что Коэн заплатил эти деньги, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с Клиффорд.

Клиффорд ранее подала иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом. Она подтвердила, что получила от Коэна деньги в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера. В случае нарушения соглашения предусмотрен штраф в размере более миллиона долларов.