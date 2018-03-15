Донателла Версаче заявила о намерении отказаться от натурального меха при пошиве одежды

ТАСС, 15 марта. Итальянский модный дом Versace больше не будет использовать натуральный мех при производстве одежды. О таком решении рассказала его глава Донателла Версаче в интервью журналу "1843", опубликованному в четверг.

"Мех? Я с этим покончила. Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно", - заявила она.

Как отмечает автор статьи, во время подготовки материала на сайте модного дома еще присутствовала реклама изделий из натурального меха.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Его дело продолжила младшая сестра Донателла Версаче.