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Донателла Версаче заявила о намерении отказаться от натурального меха при пошиве одежды

Общество
15 марта, 8:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава модного дома Versace подчеркнула, что убивать животных ради моды - это неправильно

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Материал из 1 страницы
Донателла Версаче

Донателла Версаче

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 15 марта. Итальянский модный дом Versace больше не будет использовать натуральный мех при производстве одежды. О таком решении рассказала его глава Донателла Версаче в интервью журналу "1843", опубликованному в четверг.

"Мех? Я с этим покончила. Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно", - заявила она.

Как отмечает автор статьи, во время подготовки материала на сайте модного дома еще присутствовала реклама изделий из натурального меха.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был застрелен серийным убийцей на пороге собственного дома. Его дело продолжила младшая сестра Донателла Версаче.

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