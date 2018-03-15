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В Госдуму внесут законопроект, упрощающий правила парковки для инвалидов

Общество
15 марта, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Предлагается дать инвалидам право парковать автомобили на отведенных для них парковочных местах даже в случаях, когда у них нет специального разрешения на бесплатную парковку

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР внесут в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается дать инвалидам право парковать автомобили на отведенных для них парковочных местах даже в случаях, когда у них нет специального разрешения на бесплатную парковку, предусмотренного законодательством субъекта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

"Законопроектом предлагается уточнить часть девятую статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ", предусмотрев, что бесплатная парковка на выделенных для инвалидов парковочных местах транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид", обеспечивается вне зависимости от наличия специального разрешения для бесплатной парковки, предусмотренного законами и иными правовыми актами субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке (имеется в распоряжении агентства).

Как поясняют авторы инициативы, согласно закону, на каждой стоянке (остановке) транспортных средств выделяются места для бесплатной парковки инвалидов. Однако, приводят пример парламентарии, в Москве при размещении автомобиля с опознавательным знаком "Инвалид" на выделенных для инвалидов парковочных местах на платных городских парковках "дополнительно требуется наличие парковочного разрешения инвалида, включенного в реестр города Москвы", в случае отсутствия которого владельцу автомобиля выписывается административный штраф в размере 2500 рублей.

Подобное требование, по мнению депутатов, "создает для инвалидов, особенно прибывающих из других регионов, дополнительные барьеры".

По их словам, "платное городское парковочное пространство создавалось в целях создания благоприятной и комфортной среды для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов, а не получения максимального дохода в бюджет города через установление дополнительных барьеров, в том числе для инвалидов".

Кроме того, отмечают разработчики, в Москве зона платных парковок расширилась практически до МКАД, и бесплатная парковка для инвалидов, не имеющих включенных в реестр города Москвы парковочных разрешений, стала практически недоступной.

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