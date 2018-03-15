Очередной гуманитарный конвой доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту в четверг 137 т продуктов питания, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"Специалистами Центра по примирению враждующих сторон после переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований [НВФ] в Восточной Гуте была достигнута договоренность о доставке в район гуманитарной помощи, предназначенной мирным жителям в подконтрольных боевикам населенных пунктах. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания", - сказал он.

По словам Золотухина, также в четверг планируется выход очередной группы мирных жителей."Центр по примирению враждующих сторон продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ в Восточной Гуте о выводе мирных жителей. В четверг ожидается выход еще не менее 100 человек", - добавил генерал.

17-ая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 09:00 по местному времени (10:00 мск). За время работы гуманитарного коридора им уже смогли воспользоваться порядка 500 жителей района.