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В московских аэропортах сообщают о работе в штатном режиме, несмотря на снегопад

Общество
15 марта, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что некоторые рейсы задерживаются в связи с метеоусловиями в местах назначения

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Снегопад, начавшийся в Москве утром в четверг, не оказал существенного влияния на работу аэропортов. Транспортные узлы работают согласно погоде, сообщили ТАСС представители Шереметьево, Домодедово и Внуково.

"Несмотря на снегопад, аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На текущий момент видимость составляет 2,5 тыс. метров, нижний край облачности - 720 метров, идет слабый снег, ветер - 2 метра в секунду", - отметили в справочной аэропорта Внуково. "Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме, обеспечиваем взлет и посадку воздушных судов", - сказали в пресс-службе транспортного узла.

Как уточнили в Домодедове, видимость в районе аэродрома превышает 1,5 тыс. метров и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. "Аэропорт работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны незначительные технические задержки в пределах 20 минут", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Представитель транспортного узла отметил, что сейчас задерживаются рейсы в Ижевск, Волгоград и Саратов в связи с метеоусловиями в аэропортах назначения.

Между тем, по данным онлайн-табло аэропортов, в настоящее время на вылет и прилет задерживаются более 30 рейсов, в - Шереметьево десять рейсов, в Домодедово - 24, во Внуково - один. Еще десять рейсов выполнят с опозданием.

В Москве в ночь на 15 марта начался снегопад. По данным Гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

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