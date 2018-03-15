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В Чеченском технопарке ораторскому искусству обучат с помощью искусственного интеллекта

Общество
15 марта, 11:25 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, марта. /ТАСС

По словам директора технопарка, обучение ораторскому искусству пригодится корреспондентам и бизнесменам для презентации проектов

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© Юрий Машков/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты технопарка Чеченского государственного университета разработали виртуальную среду обучения ораторскому искусству с применением нейротехнологий и искусственного интеллекта. В тестовом режиме продукт запустят в 2018 году, сообщил ТАСС директор технопарка Магомед Алиев.

"Наш проект HyPerFormance - виртуальная среда обучения с применением нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта. Суть программы заключается в том, что мы сразу использовали три передовые технологии, позволяющие пользователю погрузиться в симуляцию, в режиме реального времени получить информацию о ментальном состоянии человека и благодаря искусственному интеллекту оценить его знание. Такое обучение ораторскому искусству пригодится корреспондентам, бизнесменам для презентации проектов, да и в целом людям, которым необходимо выступать публично", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что до конца марта HyPerFormance станет "минимально жизнеспособным продуктом" и будет интегрирован в проект "Университет НТИ "20.35", призванный обеспечивать профессиональное развитие человека в цифровой экономике. "Университет согласился обучить искусственный интеллект нашего продукта и в тестовом режиме применить в вузе. У них есть дисциплина "Обучение ораторскому искусству", и они хотят с помощью HyPerFormance обучать студентов. Прямых конкурентов нашему продукту нет как в России, так и в мире", - говорит Алиев.

Технопарк Чеченского госуниверситета создан в 2012 году, на его базе функционируют бизнес-инкубатор и проектный офис. Резидентами технопарка являются 20 человек. Проекты молодежи из Чечни третий год становятся участниками федерального акселератора технологических стартапов GenerationS.

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