Число совершаемых мигрантами преступлений на Сахалине в 2017 году выросло на 30%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Сахалинские полицейские по итогам 2017 года зарегистрировали рост на 30% преступлений, которые совершают иностранные граждане. Об этом на очередном заседании областной думы в четверг сообщил начальник управления МВД по Сахалинской области Олег Долгий.

"Уровень преступности среди иностранных граждан в Сахалинской области [в 2017 году] вырос на 30%, на фоне общероссийского снижения в 7%", - рассказал он.

По его словам, анализ криминогенной обстановки в сфере миграции говорит о необходимости проведения региональными органами власти более сбалансированной миграционной политики.

Долгий предложил внести коррективы в постановление губернатора региона с перечнем сфер и профессий, где иностранцы не могут привлекаться в качестве рабочей силы.

Список, состоящий из 12 отраслей, в которых мигрантам запрещено работать, он рекомендует расширить до 28-30 и более.

"Сахалинская область привлекательна для иностранцев, что подтверждается как приростом на 5% поставленных на миграционный учет, так и повышенным в сравнении со среднероссийским уровнем мигрантов в расчете на 100 тыс. населения. При этом иностранные граждане принимают попытки закрепиться в регионе, получая виды на жительство и получая российское гражданство. Так, за истекший год численность проживающих в Сахалинской области за счет вида на жительства увеличилась почти 18%", - сказал Долгий.

Ограничения на трудоустройство иностранцев в Сахалинской области действуют с 2016 года.

Мигранты не могут работать на предприятиях по производству хлеба, кондитерских изделий, транспорта и такси, есть ограничения в сфере торговли и строительства. В 2017 году в этот перечень добавили запрет трудоустройства мигрантов на автостоянках и в охранных агентствах, которые обеспечивают безопасность социально значимых объектов, например, школ и больниц.