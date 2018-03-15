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Онкологи, работающие в центре им. Рогачева, имеют прямой контакт с президентом

Общество
15 марта, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей встрече с мальчиком Димой Рогачевым, который вдохновил его на открытие такого медучреждения

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин находится в прямом контакте с врачами-онкологами, работающими в центре детской гематологии им. Димы Рогачева, в том числе и со специалистами из Германии. Об этом президент рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что у главы государства и медиков центра, построенного по его инициативе, есть прямой контакт. - Ну, они не звонят мне каждый день. Люди очень аккуратные и понимают, что у каждого своя работа. У меня тоже. Но у них есть возможность, что называется дозвониться, достучаться, если возникает такая необходимость".

Путин поделился воспоминаниями о своей встрече с мальчиком Димой Рогачевым, который вдохновил его на открытие такого медучреждения. "Да, получил письмо его, прочитал. [Решил, что] с удовольствием поеду. Подъехал когда - с Димой поговорил", - сказал он.

При этом мама Димы Наталья рассказала в фильме о том, что Путин лично помогал ее больному сыну медикаментами в 2005 году, но никому об этом не рассказывал. "Мне кажется, что это не то, о чем нужно говорить. У меня просто так получилось, - прокомментировал президент. - В конечном итоге мы построили центр современный. Один из лучших, я думаю, в Европе, и в мире для детей, больных онкогематологией".

Глава государства добавил, что там до сих пор работают специалисты из Германии, которые "очень помогли и до строительства этого центра, и в ходе его строительства, и после, запуская его работу". "Многие до сих пор там консультируют и продолжают свою работу из Германии специалисты. Я им очень благодарен. Замечательные люди", - сказал Путин.

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