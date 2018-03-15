Путин: Крымский мост строится с опережением потребностей сегодняшнего дня

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крымский мост строится с опережением потребностей сегодняшнего дня, заявил президент Владимир Путин во второй части нового фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях.

"Мы строим этот мост, даже опережая потребности сегодняшнего дня, что называется, на вырост", - сказал он.

Путин выразил уверенность, что "как только этот проект будет реализован, жизнь [в Крыму] существенным образом изменится - грузы легче будет доставлять, общение будет проще".