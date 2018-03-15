Суд признал законным отказ в иске вдов персонажей "Движения вверх" к создателям фильма

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в иске к студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова от вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александры Овчинниковой и вдовы тренера команды Владимира Кондрашина Евгении, чьи образы использовались в фильме "Движение вверх", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, в жалобе отказать", - огласил решение судья. Суд не нашел в сценарии нарушений в использовании информации о частной жизни баскетболистов.

Пресненский районный суд Москвы в прошлом году рассмотрел и отказал в удовлетворении иска родственников спортсменов, чьи образы использовались в художественном фильме "Движение вверх", к ООО "Студия "ТРИТЭ" с требованием запретить распространение информации о частной жизни спортсменов в сценах этого фильма.

Судом было установлено, что в июне 2016 года ответчик направил в адрес истцов сценарий фильма "Движение вверх" для ознакомления. Сценарий содержал описание реальных и вымышленных событий, имевших место в период с 1970 по 1972 годы, отражающих успехи сборной СССР по баскетболу и ее победу в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене над сборной США. В сценарии описывались обстоятельства, содержащие информацию о частной жизни спортсменов, которая была включена в сценарий без согласия истцов. В ходе рассмотрения дела ответчик внес изменения в сценарий с учетом обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, но истцы изложили новые требования о запрете использования в фильме сведений о болезни.

Представитель ответчика в судебном заседании не признал исковые требования, сославшись на то, что в сценарий ранее уже вносились изменения по просьбе истца. Кроме того, ответчик пояснил, что сюжетные линии сценария основаны на реальных событиях, однако обстоятельства и действия персонажей являются художественным вымыслом и результатом творческого труда авторов сценария, а не биографическими фактами действующих лиц, обозначенных в фильме в качестве реальных участников и собирательных образов. В связи с этим, считает представитель ответчика, данная информация не является документальным воспроизведением фактов биографии.