Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным отказ в иске вдов персонажей "Движения вверх" к создателям фильма

Общество
15 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Суд не нашел в сценарии нарушений в использовании информации о частной жизни баскетболистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в иске к студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова от вдовы игрока сборной СССР по баскетболу Александра Белова Александры Овчинниковой и вдовы тренера команды Владимира Кондрашина Евгении, чьи образы использовались в фильме "Движение вверх", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, в жалобе отказать", - огласил решение судья. Суд не нашел в сценарии нарушений в использовании информации о частной жизни баскетболистов.

Пресненский районный суд Москвы в прошлом году рассмотрел и отказал в удовлетворении иска родственников спортсменов, чьи образы использовались в художественном фильме "Движение вверх", к ООО "Студия "ТРИТЭ" с требованием запретить распространение информации о частной жизни спортсменов в сценах этого фильма.

Судом было установлено, что в июне 2016 года ответчик направил в адрес истцов сценарий фильма "Движение вверх" для ознакомления. Сценарий содержал описание реальных и вымышленных событий, имевших место в период с 1970 по 1972 годы, отражающих успехи сборной СССР по баскетболу и ее победу в финале Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене над сборной США. В сценарии описывались обстоятельства, содержащие информацию о частной жизни спортсменов, которая была включена в сценарий без согласия истцов. В ходе рассмотрения дела ответчик внес изменения в сценарий с учетом обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, но истцы изложили новые требования о запрете использования в фильме сведений о болезни.

Представитель ответчика в судебном заседании не признал исковые требования, сославшись на то, что в сценарий ранее уже вносились изменения по просьбе истца. Кроме того, ответчик пояснил, что сюжетные линии сценария основаны на реальных событиях, однако обстоятельства и действия персонажей являются художественным вымыслом и результатом творческого труда авторов сценария, а не биографическими фактами действующих лиц, обозначенных в фильме в качестве реальных участников и собирательных образов. В связи с этим, считает представитель ответчика, данная информация не является документальным воспроизведением фактов биографии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Михалков, Никита Сергеевич
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Савченко обвинила Парубия и Луценко в организации стрельбы на майдане в феврале 2014 года
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
7
Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама