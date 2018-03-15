Центр по примирению: более 350 мирных жителей покинули Восточную Гуту в четверг

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон сумел организовать непрерывный организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты во время гуманитарной паузы в четверг, район уже покинули более 350 человек, сообщил журналистам начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.

"В результате достигнутых на переговорах с лидерами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте договоренностей в ходе гуманитарной паузы в четверг был организован массовый выход мирных жителей. К настоящему моменту более 350 жителей населенного пункта Хамурия покинули район, воспользовавшись гуманитарным коридором", - сказал он.