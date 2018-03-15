Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зарядка "Выбор чемпионов" в Екатеринбурге стала одной из самых массовых в России

Общество
15 марта, 12:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

По данным руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, на акцию собрались от трех до пяти тысяч человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5032527.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5032527.sliderLength-1}}
© Ольга Новикова/ТАСС
© Ольга Новикова/ТАСС
© Ольга Новикова/ТАСС
Выбор редакции
Во время церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова 15 марта, 11:30
Экспедиция на трех собачьих упряжках впервые прошла к перевалу Дятлова на Урале 14 марта, 14:25
Президент ФК "Урал" Иванов приятно потрясен состоянием поля на "Екатеринбург-Арене" 14 марта, 10:26
Жители Ненецкого автономного округа на оленеводческой площадке в 450 км от Нарьян-Мара
Как проходит досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах 13 марта, 16:56
Музей "Аркаима" на Южном Урале планируют реконструировать в виде древней пирамиды 13 марта, 14:02
На месте крушения самолета в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду
Следователи нашли бортовой самописец разбившегося в Непале самолета 13 марта, 10:08
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5032527'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5032527'].sliderLength - 1}}
+
© Ольга Новикова/ТАСС
© Ольга Новикова/ТАСС
© Ольга Новикова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов", которая прошла утром в четверг в Екатеринбурге, стала одной из самых массовых в России по количеству участников. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, которое выступило организатором акции, Игорь Баринов.

"Я счастлив, что Екатеринбург принял всероссийскую межнациональную спортивную эстафету, которая стартовала 1 марта… С одной стороны, это популяризация здорового образа жизни, физкультуры, спорта, с другой - она посвящена важнейшему дню в жизни нашей страны - выборам президента Российской Федерации… Одна из самых массовых акций сейчас в Екатеринбурге - думаю, что здесь от трех до пяти тысяч человек", - сказал Баринов.

По его словам, самым массовым по числу участников акции на данный момент стал Грозный, где на центральную площадь вышли от 5 тыс. до 7 тыс. человек.

В акции в Екатеринбурге приняли участие двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков, российский лыжник Иван Алыпов, дзюдоист Денис Лаврентьев и пловец Юрий Прилуков. "Я уже ранее проводил подобного рода мероприятия, но эта зарядка превзошла все ожидания. Было несколько тысяч человек, все они были заряжены энергией, и эта энергия, надеюсь, еще приумножилась", - рассказал Чепиков журналистам.

Все участники акции вместе со спортсменами выполнили различные упражнения, после чего выстроились в форме "живого флага", подняв над головой цветные планшеты. "Несмотря на достаточно прохладную погоду, тысячи людей с отличным настроением сегодня приняли участие в нашей тренировке, которую провели олимпийские чемпионы, легенды уральского спорта", - резюмировал Игорь Баринов.

"Выбор чемпионов"

В рамках акции, организованной ФАДН России, до 18 марта - дня выборов президента Российской Федерации - в регионах страны проходят массовые тренировки, общим результатом которых станет выполнение 180 318 спортивных упражнений.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях. Для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня Свердловская область Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Баринов, Игорь Вячеславович Чепиков, Сергей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Савченко обвинила Парубия и Луценко в организации стрельбы на майдане в феврале 2014 года
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
7
Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь отписки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама