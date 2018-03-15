Зарядка "Выбор чемпионов" в Екатеринбурге стала одной из самых массовых в России

Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова

Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова 15 марта, 11:30

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов", которая прошла утром в четверг в Екатеринбурге, стала одной из самых массовых в России по количеству участников. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, которое выступило организатором акции, Игорь Баринов.

"Я счастлив, что Екатеринбург принял всероссийскую межнациональную спортивную эстафету, которая стартовала 1 марта… С одной стороны, это популяризация здорового образа жизни, физкультуры, спорта, с другой - она посвящена важнейшему дню в жизни нашей страны - выборам президента Российской Федерации… Одна из самых массовых акций сейчас в Екатеринбурге - думаю, что здесь от трех до пяти тысяч человек", - сказал Баринов.

По его словам, самым массовым по числу участников акции на данный момент стал Грозный, где на центральную площадь вышли от 5 тыс. до 7 тыс. человек.

В акции в Екатеринбурге приняли участие двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков, российский лыжник Иван Алыпов, дзюдоист Денис Лаврентьев и пловец Юрий Прилуков. "Я уже ранее проводил подобного рода мероприятия, но эта зарядка превзошла все ожидания. Было несколько тысяч человек, все они были заряжены энергией, и эта энергия, надеюсь, еще приумножилась", - рассказал Чепиков журналистам.

Все участники акции вместе со спортсменами выполнили различные упражнения, после чего выстроились в форме "живого флага", подняв над головой цветные планшеты. "Несмотря на достаточно прохладную погоду, тысячи людей с отличным настроением сегодня приняли участие в нашей тренировке, которую провели олимпийские чемпионы, легенды уральского спорта", - резюмировал Игорь Баринов.

"Выбор чемпионов"

В рамках акции, организованной ФАДН России, до 18 марта - дня выборов президента Российской Федерации - в регионах страны проходят массовые тренировки, общим результатом которых станет выполнение 180 318 спортивных упражнений.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях. Для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.