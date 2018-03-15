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Власти Псковской области выделят "Псковавиа" 15 млн руб. на погашение долгов по зарплате

Общество
15 марта, 12:54 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 15, марта. /ТАСС

Долг предприятия перед сотрудниками составляет около 40 млн рублей

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ПСКОВ, 15 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области выделит из регионального бюджета 15 млн рублей авиакомпании "Псковавиа" на погашение долга по зарплате уволенным и действующим сотрудникам, сообщил в четверг врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"На погашение долгов по зарплате в ближайшее время будет направлено более 15 млн рублей", - приводит пресс-служба администрации региона слова Ведерникова, которые он произнес на совещании, посвященном оздоровлению ситуации на предприятии.

Сейчас долг предприятия по зарплате перед сотрудниками составляет около 40 млн рублей. По информации пресс-службы областной администрации, Ведерников поставил задачу генеральному директору ОАО "Псковавиа" Виктору Мартыненко составить четкий план погашения долгов.

"Необходимо, чтобы эта сумма планово и системно уменьшалась. Ситуации, когда предприятие падает в долговую яму, растет задолженность по зарплате, а руководство компании регулярно получает хорошую зарплату и выписывает себе премии, мы больше не допустим", - сказал Ведерников.

Как сообщалось ранее, Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам авиакомпании "Псковавиа".

25 апреля 2017 года Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала о том, что добилась погашения задолженности перед коллективом "Псковавиа" на 8 млн рублей.

В ходе разбирательства в отношении авиакомпании и виновного лица этого общества возбуждены административные дела по факту невыплаты или неполной выплаты зарплаты в установленный срок. Фигурантов дел оштрафовали на общую сумму 70 тыс. рублей.

В августе 2016 года транспортная прокуратура рассматривала аналогичные правонарушения, тогда руководство авиакомпании задолжало своим сотрудникам 9 млн рублей.

Об авиакомпании

Аэропорт в Пскове имеет двойное назначение - гражданское и военное. В 2014 году предприятие было акционировано, акции "Псковавиа" были переданы Псковской области из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ.

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, в ее парке воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. Эксплуатационный ресурс у всех самолетов продлен до 2022 года.

В авиакомпании работает 55 сотрудников летной службы и 23 бортпроводника - всего 257 человек. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.

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