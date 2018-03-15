Путин рассказал, что не хотел переезжать из Петербурга в Москву, но "выбора не было"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что в 1996 он был вынужден переехать в Москву из родного Санкт-Петербурга, так как иначе "работать было негде" - разве что, подрабатывать таксистом.

После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра северной столицы в июне 1996 года Путин, бывший тогда первым заместителем мэра - председателем Комитета по внешним связям города, покинул свой пост и в августе того же года перешел на работу в Управделами президента на должность замруководителя ведомства, где курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью.

"У меня выбора особенно не было. Что делать-то? Собственно, работать было негде", - объяснил Путин свой переезд в Москву в тот период в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова, размещенного в социальных сетях. "Я уж, если по-честному сказать, даже думал - что делать, в такси подрабатывать или что? Я не шучу, серьезно", - рассказал президент, отметив, что деваться было некуда и нужно было содержать семью с двумя маленькими детьми.

Поэтому, продолжил Путин, когда управделами президента Павел Бородин предложил ему переехать в Москву, он согласился. "Я ему благодарен, что он пригласил меня на работу, я смог здесь обосноваться", - сказал президент. При этом он добавил, что ему тогда в столице было непривычно, так как он "никуда не хотел ехать из Петербурга". "Я коренной ленинградец, петербуржец, это моя среда обитания, у меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", - заключил Путин.

В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин (он в петербургской мэрии при Собчаке возглавлял аппарат первого замглавы города) в фильме рассказал, что Путин тогда предложил ему переехать на работу в столицу за ним, и так он "присоединился к московской эпопее Владимира Владимировича". "Мы налегке приехали тогда в Москву вдвоем", - отметил Сечин.