Власти Калмыкии за два года рассчитывают решить проблему очередей в ясли

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калмыкии рассчитывают создать в детских садах дополнительно 480 мест для детей ясельного возраста. Для этого в течение двух лет рядом с действующими дошкольными учреждениями построят 12 так называемых "пристроев", сообщил в четверг глава Калмыкии Алексей Орлов.

"Мы запланировали 12 строительств [в рамках ликвидации очереди в ясли]. Пристрой, это по сути ясли на территории действующих детских садов. И уже в этом году их будет построено восемь: семь - в Элисте и один - в поселке Троицкое. Когда построим все 12, мы закроем очередь в ясли", - сказал Орлов в ходе ежегодного обращения к депутатам Народного хурала (парламента).

По информации пресс-службы главы Калмыкии, 12 пристроев будут рассчитаны на 480 мест, ввести их в эксплуатацию планируется в период с 2018 по 2020 год. На реализацию проекта из федерального бюджета для республики выделят 195,8 млн рублей.

Сейчас в республике полностью ликвидировали очередность в детсады для детей от трех до семи лет. За последние два года было создано 209 дополнительных мест в дошкольных учреждениях (Городовиковский, Кетченеровский, Сарпинский, Лаганский районы), открыт негосударственный детский сад на 24 места.

Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на что регионам направят 50 млрд рублей.