Власти Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приобрели 20 новых автобусов для организованной перевозки детей в места отдыха и на экскурсии, закупка связана с новыми требованиями по безопасности транспортных перевозок детей, сообщил журналистам в четверг во время осмотра автобусов губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"С 1 июля текущего года вступает в силу требование, что автотранспорт, предназначенный для перевозок групп детей, не должен иметь срок с момент выпуска более десяти лет. Готовясь к исполнению, <…> мы закупили 20 новых комфортабельных автобусов. Для этого выделены серьезные средства - 379 млн рублей, но на детях экономить нельзя", - сказал Полтавченко.

По словам губернатора, в прошлом году городским автопредприятием перевезли более 150 тыс. детей к местам летнего отдыха и на экскурсии, включая познавательно-туристические программы по историческим местам.

Автобусы отечественной марки Volgabus 5285 с двигателем высокого экологического стандарта Евро-5 оборудованы системами безопасности и видеонаблюдения, тахометрами, мультимедийными системами. Транспорт вместимостью 45 и 55 человек пополнил специализированную колонну городского предприятия "Пассажиравтотранс". Как рассказал генеральный директор компании Андрей Лызин, "Пассажиравтотранс" покрывает почти 80% организованных перевозок детей в городе, которые официально регистрируются через управление ГИБДД. Также существуют несколько частных транспортных предприятий в этой сфере.