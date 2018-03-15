Москва простилась с Олегом Табаковым

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному артисту СССР Олег Табакову в Московском художественном театре, которым он руководил долгие годы, длилась шесть часов.

Проститься с великим актером, режиссером и педагогом пришли тысячи человек, среди них президент РФ Владимир Путин, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, коллеги артиста.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

Часть траурной церемонии шла под звуки скрипки Владимира Спивакова, который таким образом почтил память друга.

Проститься с актером пришли министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-мэр столицы Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, вдова первого президента РФ Наина Ельцина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор Большого театра Владимир Урин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, скульптор Зураб Церетели.

В МХТ приехали актеры Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Константин Хабенский, Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Олег Меньшиков, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Сергей Юрский, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Авангард Леонтьев, Игорь Костолевский, Дарья Мороз, Игорь Золотовицкий, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, телеведущий Иван Ургант.

"Величайший актер современности"

"Великая утрата, ощущение страшной пустоты. Мы пришли в МХТ, а Олег Павлович нас не встречает. Это утрата, которую восполнить невозможно. Он был величайшим актером современности", - сказала вице-премьер Голодец, не скрывая слез. По ее словам, "Олег Павлович был очень светлым человеком - всегда шутил, поддерживал", даже уже болея, находил для каждого особые слова. Голодец вспомнила, как Табаков называл постановку "Юбилей ювелира" "своим последним приношением зрителю", но ему никто не хотел верить.

"Олег Павлович навскидку был завидно мощнее всех, у него была удивительная судьба, счастливая, страшно рискованная. Он не позволял себе хмуриться, он в секунду мог сообразить, что нужно делать", - сказал Ширвиндт.

"Табаков - сочинитель, творец, выдумщик, самый веселый человек в нашем театральном мире. Я никогда не видел его нахмурившимся", - сказал худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

Режиссер признался, что его "изумляло, как Табаков подсмотрел национальный характер в лице кота Матроскина, который есть в каждом из нас". "Это было очень весело, это было прекрасно, это такое же открытие, которое делали Толстой, Достоевский и другие великие писатели", - считает он.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский рассказал, что Табаков умел предвидеть будущее и знал, как сложится его жизнь. Актер отметил, что в 1980-х годах они столкнулись с Табаковым в Крыму на съемках и проговорили до утра. "Он рассказывал мне, что мечтает о своей школе, о "Табакерке", тогда это казалось невероятным, но он сделал все, что планировал", - подчеркнул Юрский.

"Будет жить в своих учениках"

"Он будет вечно жить в ролях, в школе, в своих учениках, в своих друзьях. Спасибо, что были с нами, нам будет без вас тяжело", - сказала Голодец. Выдающийся педагогический талант Табакова отметил и министр культуры РФ Владимир Мединский. "Он был гениальный актер, великий педагог, редчайший, выдающийся, талантливый администратор театра", - сказал министр, добавив, что Табаков "стал родным для всех граждан нашей страны, был как член семьи, которого узнают по интонации".

"Страшно, что такой падеж нашего поколения, но заветы Олега Павловича должны быть переданы сегодняшнему театральному сообществу - это преданность театру, амбразурное существование во всех острых ситуациях. Табаков - это грандиозная, штучная фигура, он должен существовать не только в мемориальных досках, но и в творческих свершениях, чтобы он в них возникал как пример. Прощай, Лёлик", - сказал Ширвиндт.

Супруга Табакова актриса Марина Зудина со сцены призналась ему в любви, а вслед за ней своими чувствами поделились знаменитые ученики Табакова. Это стало кульминацией гражданской панихиды. Сын Табакова Павел признался, что в его жизни всегда было три Олега - Олег Николаевич [Ефремов], Олег Иванович [Янковский] и Олег Павлович [Табаков]. "Теперь они вознеслись и вместе там делают что-то пронзительное", - сказал он.

"Спасибо, наш великий учитель, что подарил нам судьбу. Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться. До встречи", - попрощался с актером Машков.

"У меня ощущение, что Олег Павлович улыбается, он думает - кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом. Думаю, там он уже собирает команду", - сказал Евгений Миронов.

Сергей Безруков рассказал, что учеников Табакова называли его "цыплятами". "Вы были для нас не только учителем, а отцом родным, мы вас так и называли. В голодные годы вы нас подкармливали в буфете театра. Мы осиротели, тяжелый удар", - признался артист.

Проводили аплодисментами

Табакова по старинной актерской традиции проводили аплодисментами. Камергерский переулок у театра был оцеплен, около сотни людей устроили Табакову последнюю овацию.

Отпевание Табакова по желанию родственников пройдет в закрытом режиме, место и точное время не разглашаются. Артиста похоронят в четверг на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с артистами Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и художником Ильей Глазуновым.

Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.