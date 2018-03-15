В СКФО ведущие вузы РФ и Минкавказ создадут программу по подготовке кадров

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комплексный проект по созданию магистерской программы подготовки кадров для работы в регионах СКФО планируется разработать с участием Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российской экономической школы и Финансовым университетом при правительстве РФ. Об этом по итогам совещания, посвященного вопросам реализации проекта сообщила пресс-служба Минкавказа.

Предполагается, что программа станет частью системы целевой подготовки кадров для инвестиционных проектов макрорегиона, поручение по созданию которой дали по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году.

"Статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев провел совещание по вопросам реализации комплексного образовательного проекта по созданию магистерской программы "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации". <…> Участие в проекте подтвердили Российская экономическая школа и Финансовый университет при правительстве РФ", - говорится в сообщении без пояснения сроков реализации проекта.

Предполагается, что реализация проекта позволит подготовить для работы на Северном Кавказе специалистов нового типа, которые смогут управлять проектами на всех стадиях - от разработки до внедрения инновационных составляющих. Кроме того, работа над проектом поможет развитию связей между вузами Северного Кавказа и ведущими вузами страны.