Минздрав обещает обеспечить финансирование международных протоколов лечения онкологии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минздрав России гарантирует обеспечение финансирования международных протоколов лечения онкологии, которые уже применяются в России и которые только будут внедрены. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в четверг на научной конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук.

"Далее мы, конечно, обеспечиваем и гарантируем обеспечить возможность финансового обеспечения всех тех международных протоколов, которые должны быть внедрены с учетом тех лекарственных препаратов, которые входят уже в международные протоколы, и тех радиологических возможностей, которые пока у нас представлены достаточно скромно, но они, по крайней мере, уже представлены", - сказала министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией. Скворцова в ходе конференции в РАН заявила, что в декабре 2018 года будет открыт медицинский центр в Димитровграде Ульяновской области. Тогда же, по словам министра, может быть принята национальная стратегия по онкологии.

"В целом я надеюсь, что совещание, которое будет проводиться под руководством президента по утверждению нашей программы, оно будет происходить в Димитровграде, на открытии этого значимого для страны медицинского города", - сказала Скворцова.

По словам главы Минздрава РФ, в Димитровграде будет четыре протонных ускорителя и несколько уникальных российских разработок, в том числе для лечения онкологии у детей. В целом же, по словам министра, на данный момент можно констатировать значительное отставание РФ в ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний. По итогам 2017 года одногодичная летальность (случаи смерти больных в течение года после установления диагноза) составляет 22%, а пятилетняя выживаемость (процент пациентов, которые остаются в живых в течение пяти лет после выявления онкологического диагноза) приближается к 54%. Целевыми показателями по этим направлениям являются 70% - по пятилетней выживаемости, и 12% - по одногодичной летальности.