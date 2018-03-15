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В Петербурге стартовало обучение волонтеров к ЧМ-2018

Общество
15 марта, 22:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

Всего в городе задействуют 2300 добровольцев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу 2018 года началось в четверг в Санкт-Петербурге. Первые 700 кандидатов собрались в городском доме молодежи на установочную встречу с руководителями центра подготовки добровольцев, общее же число заявок от желающих помочь городу в проведении матчей мирового первенства составило почти шесть тыс.

"Сегодня у нас старт обучающей программы для волонтеров, которые будут участвовать в мероприятиях чемпионата мира по футболу. Перед ними выступают руководители по направлениям, которые рассказывают им, с какими проблемами они столкнулись в прошлом году [во время Кубка конфедераций], чтобы они знали, что их ждет в этом. Будут задействованы 2300 волонтеров - 2000 основная команда и 300 человек будут в резерве, у нас подано практически 6000 заявок, поэтому у нас конкурс 3 человека на место", - рассказал ТАСС первый заместитель городского комитета по молодежной политике Богдан Заставный, открывавший мероприятие.

Большинство кандидатов - школьники и студенты, а самому возрастному кандидату 83 года. Все кандидаты уже прошли собеседование, где проверяли их знания, опыт, навыки общения с людьми, стрессоустойчивость. Список из 2300 отобранных волонтеров будет известен уже в понедельник.

Во время ЧМ-2018 им предстоит помогать болельщикам и гостям города ориентироваться на улицах Петербурга, находить дорогу до стадиона и до основных достопримечательностей Северной столицы. Волонтеры из числа студентов-медиков будут оказывать первую помощь гостям города. Добровольцы, задействованные в медиа-центре, будут помогать журналистам освещать матчи чемпионата.

Те, кто получит письмо о том, что он принят в число волонтеров, пройдут обучение, примут участие в тренировках, желающие также смогут посетить занятия по испанскому и английскому языкам. После этого им придется проработать 15 смен по шесть часов в ходе ЧМ-2018. Многие кандидаты в волонтеры готовы для этого взять специальный отпуск на работе или совмещать добровольчество с учебой.

Волонтерство без границ

Среди тех, кто подал заявку на участие в движении городских волонтеров ЧМ-2018 в Петербурге немало иностранцев. Так, среди желающих стать добровольцами 173 китайца, 43 уроженца Казахстана, 27 испанцев, 18 французов. Есть даже представитель бразильского города Сан Паулу.

Таким образом, команда петербургских волонтеров станет интернациональной. К примеру, в ней может оказаться Рад Берути. Он приехал в Петербург из Иордании, учится в Политехническом университете. Записаться в волонтеры ему посоветовала однокурсница, которая была добровольцем на Кубке конфедераций

"Я узнал через однокурсницу, которая была волонтером на Кубке конфедераций, она сказала, что я могу через сайт записаться. Ей понравилось [быть волонтером], она посоветовала мне. Мне нравится Санкт-Петербург, это будет новый опыт для меня, к тому же это чемпионат мира", - рассказал Берути.

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Санкт-Петербург ЧМ-2018 по футболу Волонтерская программа ЧМ-2018
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