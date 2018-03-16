Путин в Петербурге посетит Национальный медцентр и пообщается с врачами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где посетит Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.

"Президент ознакомится с работой учреждения и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения".

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова - крупнейший многопрофильный центр России, в котором трудятся более 7 тыс. сотрудников и проходят обучение свыше 2 тыс. специалистов отрасли.

Вопросам развития медицины была посвящена значительная часть послания главы государства Федеральному собранию. В нем Путин призвал ориентироваться в вопросах здравоохранения на лучшие мировые стандарты. В частности, по его словам, в 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП и стремиться к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что объем расходов на здравоохранение должен увеличиться вдвое, уточнил тогда глава государства.

Путин высоко оценил труд работников этой сферы, подчеркнув необходимость дальнейшего увеличения их зарплат, "не отступая от уже достигнутых рубежей".