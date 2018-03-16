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В Москве состоится финальный этап акции "Межнациональная зарядка 180318"

Общество
16 марта, 0:10 UTC+3 МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Глава Федерального агентства по делам национальностей отметил, что проект придумали для молодежи с целью повышения их гражданской активности через спорт

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финальный этап "Межнациональной зарядки 180318", приуроченной к предстоящим выборам президента РФ, пройдет в пятницу в столичном Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, которое является одним из организаторов проекта.

"Межнациональную зарядку мы придумали в первую очередь для молодежи, чтобы через спорт повысить их гражданскую активность и показать, что выбор каждого важен для страны, в том числе и на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Приглашаю всех присоединиться к зарядке. Ведь спорт - это то, что нас объединяет, а в межнациональной дружбе заключается сила нашей страны", - сказал глава ФАДН Игорь Баринов.

16 марта зарядку для жителей Москвы проведут олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев и чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин. В акции примет участие и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В рамках проекта до 18 марта - дня выборов президента РФ - в регионах страны проходят массовые тренировки, участники которых выполнят 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний, отжиманий. Выбранная цифра символизирует дату голосования.

Первыми на общероссийскую зарядку вышли жители регионов Северного Кавказа. В каждой тренировке принимали участие российские спортсмены, общественные и политические деятели, а также простые жители - в общей сложности более 18 тыс. человек. Не остались в стороне от акции и губернаторы регионов. Свои спортивные навыки продемонстрировали главы Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Тульской, Ярославской, Псковской, Калининградской областей, Ингушетии, Чечни, Крыма, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Присоединиться к акции можно также в соцсетях. Для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает.

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Крым Чечня Татарстан Ингушетия Санкт-Петербург Тульская область Псковская область Ярославская область Выборы президента РФ - 2018 Калининградская область Ямало-Ненецкий автономный округ
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