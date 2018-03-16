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Около 600 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье в день выборов

Общество
16 марта, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Вызовы скорой с избирательных участков будут относиться к приоритетным

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Около 600 бригад скорой медицинской помощи будут дежурить в Московской области 18 марта, в день выборов президента России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Порядка 600 бригад скорой медицинской помощи будут работать в Московской области в день выборов президента России 18 марта", - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, его слова приводит пресс-служба.

В ведомстве отметили, что вызовы, поступающие с избирательных участков, будут в этот день относиться к приоритетным. Минздрав региона подготовил схемы госпитализации людей в медицинские учреждения, порядок взаимодействия с экстренными службами, проверил комплектацию выездных бригад в преддверии выборов.

"Все автомобили скорой оснащены современным оборудованием для оказания экстренной помощи. В случае необходимости обратившиеся будут госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения для более детального обследования", - добавил Марков, его цитирует пресс-служба.

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