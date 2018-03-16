Работу центра WorldSkills в Приамурье профинансируют из разных источников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 марта. /ТАСС/. Вопрос приобретения оборудования для единственного на Дальнем Востоке регионального центра компетенций по стандартам WorldSkills, созданного на базе одного из колледжей в Благовещенске, решат за счет федерального и областного бюджетов, а также на заработанные учреждением средства. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.

"Для системы образования главное - это люди, которые передают свои знания, компетенцию, опыт. Вопрос оборудования будет решаться по мере возможностей - федеральных программ, бюджета субъекта, по мере возможности самого центра зарабатывать внебюджетные деньги", - сказал Зенькович во время рабочего визита в Приамурье.

По информации минобрнауки Амурской области, центр компетенций по стандартам WorldSkills, расположенный на базе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, проходит специальную аккредитацию.

Как уточнили в самом центре, этот процесс займет не менее полугода. Параллельно с получением необходимых для работы документов центр будет решать вопросы с приобретением оборудования.

"На сегодня на оснащение центров кирпичной кладки и малярных декоративных работ из областного бюджета выделено 5 млн рублей. На эти средства будем делать ремонт, устанавливать сантехнику, закупать камнерезные станки, шлифовальные машины, фен для сушки краски, саму краску, кирпичи, а также цветной принтер и ноутбуки", - сказала ТАСС директор центра компетенций по стандартам WorldSkills Елена Мельникова, отметив, что в ближайшее время начнется процедура торгов.

Параллельно с оснащением центра его специалисты готовы начать проводить мастер-классы для коллег.

"Центр - это тренировочная база по отработке модулей, которые необходимы специалистам для выхода на чемпионаты по стандартам WorldSkills. Проводиться они будут как для специалистов из Приамурья, так и других регионов Дальнего Востока. Предварительно, для специалистов из Амурской области такие занятия будут бесплатными". - отметила Мельникова.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа инженерно-технических и рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой стране, так и во всем мире в целом.

Россия присоединилась к движению в 2012 году.