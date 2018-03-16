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Морозы до минус 22 градусов ожидаются в Подмосковье ночью в выходные

Общество
16 марта, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Днем температура в области может достигать до минус 12 градусов

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в столице по ночам в выходные будет опускаться до 17-19 градусов мороза, а по области будет достигать 22 градусов ниже нуля, сообщает в четверг пресс-служба Росгидромета.

В центре Москвы, согласно прогнозу, в ближайшее две ночи будет немного теплее - минус 12-14 градусов.

Днем в субботу в столице воздух прогреется до минус 7-9 градусов, в Подмосковье - до минус 7-12 градусов. В воскресенье днем в Москве ожидается минус 5-7 градусов, а по области - минус 5-10.

В регионе будет сохраняться переменная облачность, ночью и днем в субботу местами пройдет небольшой снег. В воскресенье осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с. В субботу он будет северным, а в воскресенье сменится на северо- западный. В течение всех выходных местами возможна гололедица.

В начале новой рабочей недели снова начнется потепление.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, хотя ночью в понедельник столбики термометров опустятся до минус 14-19, а ночью во вторник - до минус 10-15 градусов, днем воздух будет прогреваться до нулевой отметки и даже сильнее. Так, в понедельник днем в регионе ожидается от минус 5 до 0 градусов, а во вторник от минус 2 до плюс 3 градусов.

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